26 Eylül 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Göktan Gürpüz’e izin çıkmadı

Göktan Gürpüz’e izin çıkmadı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Dortmund'un U-19 takımındaki mücevheri Göktan Gürpüz'ün Beşiktaş'a gitmesine izin verilmedi. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için U19 teknik direktörü Mike Tullberg, Nachrichten'e "Bu çocuk bir noktada Bundesliga'da oynayacak, potansiyeli tartışmasız" derken; Gürpüz'ü, sezon başında Beşiktaş'ın A takım için istediği ancak Alman ekibinin yetkililerinin buna karşı çıktığı belirtildi.

Dortmund'un U-19 takımındaki mücevheri Göktan Gürpüz'ün Beşiktaş'a gitmesine izin verilmedi. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için U19 teknik direktörü Mike Tullberg, Nachrichten'e "Bu çocuk bir noktada Bundesliga'da oynayacak, potansiyeli tartışmasız" derken; Gürpüz'ü, sezon başında Beşiktaş'ın A takım için istediği ancak Alman ekibinin yetkililerinin buna karşı çıktığı belirtildi.
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