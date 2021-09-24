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BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın Altay - Beşiktaş maçı sonrası konuştu! Miralem Pjanic...

Yalçın’dan Pjanic açıklaması! Ajax ve Sivas maçlarına yetişecek mi?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 Giriş Tarihi: 24.09.2021

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Boşnak yıldız Miralem Pjanic'in salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçına ve cumartesi günü Süper Lig'de oynanacak Sivasspor maçına yetişmesini beklemediğini söyledi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altay ile Beşiktaş, İzmir Bornova Stadı'nda karşı karşıya geldi. İzmir deplasmanında sakatlıkları nedeniyle birçok oyuncusundan faydalanamayan ve mücadelede Miralem Pjanic ile Oğuzhan Özyakup'u da sakatlığa kurban veren Kara Kartal, rakibine 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"PJANIC'İN SALI VE CUMARTESİ OYNAYACAĞINI SANMIYORUM"

"Öncelikle Mustafa Denizli'yi ve Altay'ı tebrik ederim. Kötü oynamadık. İkinci yarı oyun bizim kontrolümüzdeydi. Farkı da açabilirdik. Neredeyse hiç pozisyon vermediğim bir yarıda 2 gol birden yedik. Kazanıp devam edebileceğimiz bir oyunda beceremedik. Çözümler yaratmamız gerekiyor. Sakat futbolcuların durumu devam edecek gibi duruyor. Pjanic'in salı ve cumartesi günü oynayacağını düşünmüyorum. Olduğu kadar... Rosier dönecek. Necip dönebilir. Larin ve Batshuayi döner. Onları alır, buradakilerle birleştirir devam ederiz. Yapacak bir şey yok."

"YOĞUN MAÇ TEMPOSUNDA SAKATLIKLAR NORMAL"

"Sezonun başında bu kadar arka arkaya maça çıktığınızda kolay olmuyor. Rotasyon yapınca 'rotasyon mu yapılır?' deniyor. Mutlaka bütün takımı kullanmamız gerekiyor. Biz bir takımız. Yoğun maç temposunda sakatlıklar normal. Zor bir süreç ama bunu da atlatacağız."

Sergen Yalçın Altay maçı sonrası konuştu!

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