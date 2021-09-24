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BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Pjanic şoku! Altay maçında sakatlandı

Beşiktaş’ta bir sakatlık şoku daha! Oyuna devam edemedi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 Giriş Tarihi: 24.09.2021

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanında konuk olan Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, mücadelenin 32. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta, Miralem Pjanic şoku yaşandı. Boşnak yıldız, 31. dakikada sakatlanarak yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

İzmir'e 11 eksikle gelen siyah beyazlıların kulübesinde Pjanic - Güven Yalçın değişikliği ile beraber biri kaleci, üçü 19 yaş altı olmak üzere 6 futbolcu kaldı.

İşte Pjanic'in sakatlanarak oyundan çıktığı o anlar;

SERGEN YALÇIN'IN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ!

Sakat isimlerin çokluğu nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Pjanic'in sakatlık anını endişeli gözlerle takip etti.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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