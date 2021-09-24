SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Pjanic şoku! Altay maçında sakatlandı
Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanında konuk olan Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, mücadelenin 32. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta, Miralem Pjanic şoku yaşandı. Boşnak yıldız, 31. dakikada sakatlanarak yerini Güven Yalçın'a bıraktı.
İzmir'e 11 eksikle gelen siyah beyazlıların kulübesinde Pjanic - Güven Yalçın değişikliği ile beraber biri kaleci, üçü 19 yaş altı olmak üzere 6 futbolcu kaldı.
İşte Pjanic'in sakatlanarak oyundan çıktığı o anlar;
SERGEN YALÇIN'IN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ!
Sakat isimlerin çokluğu nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Pjanic'in sakatlık anını endişeli gözlerle takip etti.
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
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