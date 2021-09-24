SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Francisco Montero Altay maçı kadrosundan çıkarıldı

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a bir kötü haberde Montero'dan geldi. İspanyol stoper Altay maçı kadrosundan çıkarıldı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Altay maçı öncesi sakat isimlere Montero da eklendi. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklama ile İspanyol futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi gösterdiğini ve bu nedenle oyuncunun Altay karşısında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

SAKATLIK LİSTESİ UZADI

İzmir deplasmanı öncesinde Beşiktaş'ta Alex Teixeria, Vida, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, N'Koudou, Larin ve Batshuayi sakat, Rosier ise kırmızı kart cezalısı durumunda.

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