24 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Francisco Montero Altay maçı kadrosundan çıkarıldı

Kartal’a bir şok daha! Kadrodan çıkarıldı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 Giriş Tarihi: 24.09.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a bir kötü haberde Montero'dan geldi. İspanyol stoper Altay maçı kadrosundan çıkarıldı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Altay maçı öncesi sakat isimlere Montero da eklendi. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklama ile İspanyol futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi gösterdiğini ve bu nedenle oyuncunun Altay karşısında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

SAKATLIK LİSTESİ UZADI

İzmir deplasmanı öncesinde Beşiktaş'ta Alex Teixeria, Vida, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, N'Koudou, Larin ve Batshuayi sakat, Rosier ise kırmızı kart cezalısı durumunda.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ajax - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ajax - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Eksik Kartal galibiyet peşinde! İşte Yalçın’ın Altay maçı 11’i Eksik Kartal galibiyet peşinde! İşte Yalçın'ın Altay maçı 11'i
Sakatlıklarla ilgili flaş karar! Yönetim... Sakatlıklarla ilgili flaş karar! Yönetim...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör