Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz Antalyaspor galibiyetinin fitilini ateşledi!

Süper Lig'in 5. haftasında inanılmaz bir dönüşe imza atan Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda ikinci yarı oyuna giren Rıdvan Yılmaz, fitili ateşleyen isim oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta sakatlanan Mehmet Topal'ın yerine 37. dakikada oyuna dahil olan Rıdvan Yılmaz, gecenin 'kader' adamlarından biri oldu. Genç oyuncu, ikinci yarının 49. dakikasında attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Bu gol Kartal'ın geri dönüşünün fitilini ateşledi.

Siyah-beyazlılar iki gol daha bulup 'gitti' gözüyle bakılan maçta 3 puanı hanesine yazdırdı. Rıdvan'a taraftarlardan büyük övgü geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Sosyal medyada, "Helal olsun Rıdvan Yılmaz", "Beşiktaş'ın çocuğu Rıdvan Yılmaz" ve "Fitili ateşledi Rıdvan" paylaşımları yapıldı.

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