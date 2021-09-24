24 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Altay 2 - 1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Eksik Kartal İzmir’de kaybetti!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 Giriş Tarihi: 24.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Altay'a konuk oldu. Sakatlıklardan bir türlü yakası kurtulmayan siyah beyazlılar, İzmir'de rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Kartal'ın golünü Güven Yalçın kaydederken, Altay'ın golleri, Kappel ve Bamba'dan geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk oldu. Siyah beyazlılar, eksik kadrosuyla çıktığı mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Maçın golleri Beşiktaş adına 47'de Güven Yalçın'dan gelirken, Altay, 57. dakikada Leandro Kappel ve 88'de Bamba ile galibiyete uzandı.

Bu sonuçla Beşikaş, 14 puanda kalırken, Altay ise 15 puana ulaştı.

Beşiktaş, bir sonraki maçını Dolmabahçe'de Sivasspor ile oynayacak. Altay ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.

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