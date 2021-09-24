Altay 2 - 1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk oldu. Siyah beyazlılar, eksik kadrosuyla çıktığı mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Maçın golleri Beşiktaş adına 47'de Güven Yalçın'dan gelirken, Altay, 57. dakikada Leandro Kappel ve 88'de Bamba ile galibiyete uzandı.

Bu sonuçla Beşikaş, 14 puanda kalırken, Altay ise 15 puana ulaştı.

Beşiktaş, bir sonraki maçını Dolmabahçe'de Sivasspor ile oynayacak. Altay ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.

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