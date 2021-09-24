24 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Oğuzhan Özyakup Altay Beşiktaş maçında sakatlandı!

Beşiktaş’ta sakatlıklar peş peşe! Pjanic’in ardından...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 Giriş Tarihi: 24.09.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'in ardından Oğuzhan Özyakup da sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı. (Bjk spor haberi)

Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta üst üste sakatlıklar yaşanmaya devam ediyor.

İzmir deplasmanına 10'u sakat, 1'i cezalı toplam 11 oyuncusundan yoksun gelen siyah-beyazlılarda maçın ilk yarısında sakatlanan Miralem Pjanic'in ardından bir sakatlık daha yaşandı.

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Oğuzhan Özyakup, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 76. dakikada yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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