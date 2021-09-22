22 Eylül 2021, Çarşamba
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Beşiktaş, Michy Batshuayi dizinden sakatlandı. Belçikalı golcü, Altay maçında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda, Rachid Ghezzal da Altay karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.
BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERLERİ - Batshuayi'den kötü haber! Altay maçında oynayamayacak (Spor haberleri)
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığının ardından Batshuayi'den de kötü haber geldi. Belçikalı forvet Altay maçında forma giyemeyecek. (BJK spor haberleri)
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile karşılaştığı maçta sakatlık yaşayan Michy Batshuayi'den siyah-beyazlılara kötü haber geldi.
Beşiktaş, Michy Batshuayi dizinden sakatlandı. Belçikalı golcü, Altay maçında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda, Rachid Ghezzal da Altay karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.
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