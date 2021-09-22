22 Eylül 2021, Çarşamba
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Cezayirli futbolcu Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Altay mücadeledesinde forma giyemecek.
Rachid Ghezzal'ın Ajax maçında oynayıp oynamayacağı hafta sonu belli olacak.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK LİSTESİ
Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Altay maçında forma giyemeyecek
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Cezayirli futbolcu Altay maçında forma giyemeyecek. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 6. haftasında Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile karşı karşuıya gelen Beşiktaş sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Siyah-beyazlılarda Vida ve Texeira bu mücadelede sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken bir kötü haberde Rachid Ghezzal'dan geldi.
Cezayirli futbolcu Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Altay mücadeledesinde forma giyemecek.
Rachid Ghezzal'ın Ajax maçında oynayıp oynamayacağı hafta sonu belli olacak.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK LİSTESİ
Domagoj Vida
Mehmet Topal
Necip Uysal
Georges Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Umut Meraş
Rachid Ghezzal
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