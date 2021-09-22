22 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza adını bebeğine veren taraftarı ziyaret etti (Spor haberleri)

Josef’ten Beşiktaş taraftarına jest!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana sergilediği futbolla taraftarın sevgilisi olan Josef de Souza, Beşiktaşlı bir taraftarın yeni doğan bebeğine (Josef Efe) adını vermesi nedeniyle hastanede ziyerat etti. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ta performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran Josef de Souza, doğan bebeğe kendi adını veren (Josef Efe) Beşiktaşlı taraftarı hastanede ziyaret ederek jest yaptı.

Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 2020/21 şampiyonluğumuzdan sonra babasının benim onuruma adını verdiği Josef Efe bebeği ziyarete gittim. Göstermiş olduğunuz sevgiye teşekkür eder, küçük Josef'e ve ailesine çok sağlıklı bir yaşam dilerim" ifadelerini kullandı.


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