Süper Lig'in 7'nci haftasında cuma günü deplasmanda Altay'ın konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına ara vermeden, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Adana Demirspor maçında forma giyen futbolcular, salonda yapılan yenileme çalışmasıyla günü tamamlarken, diğer oyuncular sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç ile devam eden idman, şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Altay maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp, saat 20.00'de özel uçakla İzmir'e giderek kampa girecek.

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