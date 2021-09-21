Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Rosier'in ortasında arka direkte topla buluşan Cyle Larin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak VAR, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

İşte o pozisyon...

(Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır)

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