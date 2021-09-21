21 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin Adana Demirspor karşısında ofsayta takıldı!

Beşiktaş’ın golü VAR’a takıldı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah beyazlıların, 26. dakikada Cyle Larin'le bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İşte o pozisyon... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Rosier'in ortasında arka direkte topla buluşan Cyle Larin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak VAR, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

İşte o pozisyon...

(Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır)

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