15 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Dortmund maçı öncesi Sergen Yalçın: Çok heyecanlıyız

Sergen Yalçın: Çok heyecanlıyız
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 Giriş Tarihi: 15.09.2021

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşma öncesi Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Oynayanların oyuncular olduğunu unutmayalım. Biz sadece kenardan onları hazırlıyoruz. Koşu mesafelerin, ikili mücadelerin, geçiş oyunlarının ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz, bunu da anlattık. Heyecanlıyız, heyecanlı olmamak elde mi? Bu arenada olduğumuz için çok mutluyuz, Beşiktaş camiasını temsil etmek gurur verici." dedi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Dortmund ile oynanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Oynayanların oyuncular olduğunu unutmayalım. Biz sadece kenardan onları hazırlıyoruz. Koşu mesafelerin, ikili mücadelerin, geçiş oyunlarının ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz, bunu da anlattık. Heyecanlıyız, heyecanlı olmamak elde mi? Bu arenada olduğumuz için çok mutluyuz, Beşiktaş camiasını temsil etmek gurur verici.
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