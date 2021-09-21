Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 43. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Josef'in orta sahadan uzun pasında topa hareketlenen Batshuayi, Adana Demirsporlu Simon Deli ile çarpıştı. Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat da pozisyonda boşa çıktı ve savunma oyuncusu Simon Deli ile çarpıştı. Boşta kalan top ağlara giderken, hakem Ali Palabıyık golü faul gerekçesiyle iptal etti. VAR incelemesi sonrası hakem Ali Palabıyık gol kararı verdi. İşte o pozisyon... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 43. dakikasında ilginç anlar yaşandı.

Josef'in orta sahadan uzun pasında topa hareketlenen Batshuayi, Adana Demirsporlu Simon Deli ile çarpıştı. Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat da bu pozisyonda boşa çıkarak savunma oyuncusu Simon Deli'yi düşürdü.

Boşta kalan top ağlara giderken, hakem Ali Palabıyık golü faul gerekçesiyle iptal etti.

VAR incelemesi sonrası hakem Ali Palabıyık gol kararı verdi.

SERGEN YALÇIN TEPKİ GÖSTERDİ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Ali Palabıyık'ın gol iptali kararı sonrasında maçın 4. hakemine yoğun tepki gösterdi.

İŞTE O POZİSYON...

(Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır)

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