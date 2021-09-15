15 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Borussia Dortmund'dan Beşiktaş maçı öncesi paylaşım! Batshuayi ve Haaland...

Dortmund’dan Beşiktaş paylaşımı! Batshuayi ve Haaland...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.09.2021

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'dan bir paylaşım geldi. Alman ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaşlı yıldız Michy Batshuayi ve Norveçli yıldızları Erling Haaland'ı süper kahramanlar Batman ve Thor'a uyarladı. (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ilk maçına çıkıyor. Siyah beyazlılar, Beşiktaş Park'ta Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

Karşılaşma öncesinde de hem Beşiktaş hem de Borussia Dortmund'dan paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Alman ekibi, sosyal medya hesabından paylaştığı görselde Batshuayi ve Haaland'ı süper kahraman kostümleriyle verirken arkada İstanbul silueti yer aldı.

İşte o paylaşım;

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Can Bozdoğan’dan transfer açıklaması! Can Bozdoğan'dan transfer açıklaması!
Erling Haaland’ı durdurmanın formülü... "Erling Haaland'ı durdurmanın formülü..."
Beşiktaş’ta Dortmund maçı öncesi şok sakatlık! Beşiktaş'ta Dortmund maçı öncesi şok sakatlık!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör