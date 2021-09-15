Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'dan bir paylaşım geldi. Alman ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaşlı yıldız Michy Batshuayi ve Norveçli yıldızları Erling Haaland'ı süper kahramanlar Batman ve Thor'a uyarladı. (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ilk maçına çıkıyor. Siyah beyazlılar, Beşiktaş Park'ta Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

Karşılaşma öncesinde de hem Beşiktaş hem de Borussia Dortmund'dan paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Alman ekibi, sosyal medya hesabından paylaştığı görselde Batshuayi ve Haaland'ı süper kahraman kostümleriyle verirken arkada İstanbul silueti yer aldı.

İşte o paylaşım;

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