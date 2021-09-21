21 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Adana Demirspor maçı bittikten sonra Rosier kırmızı kart gördü!

Maç bitti Rosier kırmızı gördü!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'la karşılaştı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ortalık karışırken, siyah-beyazlılarda Valentine Rosier 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile karşı karşıya gelirken, mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Maçın son saniyelerinde Adana Demirspor, golü buldu ve eşitliği yakaladı. Bu gol sonrası maçın hakemi, oyunu sonlandırdı.

MAÇ BİTTİ SAHA KARIŞTI

Maçın bitiş düdüğü ile beraber Beşiktaş yedek kulübesiyle Adana Demirsporlu futbolcular arasında arbede yaşandı.

Yaşanan bu olaylarda Beşiktaşlı Rosier, maç sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırıldı.

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