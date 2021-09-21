Beşiktaş Adana Demirspor maçı bittikten sonra Rosier kırmızı kart gördü!

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadelenin 79. dakikasında Adana temsilcisinde Mario Balotelli durumu 3-2'ye getirirken, gol sonrasında Beşiktaş'ın yedek kulübesine doğru gidip işaret parmaklarıyla kafasını gösterdi ve "think (düşün)" dedi. Bu pozisyon sonrasında hakem Ali Palabıyık İtalyan golcüye sarı kart gösterdi. İşte o anlar...