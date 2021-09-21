21 Eylül 2021, Salı
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Beşiktaş-Adana Demirspor maçında Mario Balotelli'den flaş hareket! Golü attı ve...
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadelenin 79. dakikasında Adana temsilcisinde Mario Balotelli durumu 3-2'ye getirirken, gol sonrasında Beşiktaş'ın yedek kulübesine doğru gidip işaret parmaklarıyla kafasını gösterdi ve "think (düşün)" dedi. Bu pozisyon sonrasında hakem Ali Palabıyık İtalyan golcüye sarı kart gösterdi. İşte o anlar...
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadelenin 79. dakikasında Mario Balotelli, skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti.
İtalyan yıldız, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru gidip işaret parmaklarıyla kafasını gösterdi ve 'think (düşün)' dedi.
Hakem Ali Palabıyık, yıldız golcüye bu hareketinden sonra sarı kart gösterdi.
İşte o an;
*Görüntüler bein Sports'tan alınmıştır.
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