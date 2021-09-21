Beşiktaş Adana Demirspor maçında Rachid Ghezzal sakatlandı!

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadelenin 76. dakikasında siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal sakatlanarak oyuna devam edemedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta sakatlar kervanına bir isim daha katıldı. Siyah-beyazlıların, Adana Demirspor'u ağırladığı maçta bir kötü haber de Rachid Ghezzal'dan geldi. Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı, 76. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre oyuna dahil oldu.

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