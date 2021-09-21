21 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Adana Demirspor maçında Rachid Ghezzal sakatlandı!

Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadelenin 76. dakikasında siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal sakatlanarak oyuna devam edemedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta sakatlar kervanına bir isim daha katıldı. Siyah-beyazlıların, Adana Demirspor'u ağırladığı maçta bir kötü haber de Rachid Ghezzal'dan geldi. Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı, 76. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre oyuna dahil oldu.

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