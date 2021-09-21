Beşiktaş 3 - 3 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'n 6. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada siyah beyazlılar, zorlu rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golleri Montero, Josef ve Rıdvan Yılmaz'dan gelirken, Adana ekibinin golleri, Vargas, Mario Balotelli ve Assambalonga'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakiak Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar, zorlu karşılaşmadan son anda yediği golle 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş maça, Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Salih, Larin ve Batshuayi 11'iyle başladı.
Adana Demirspor ise Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh ve Assombalonga 11'iyle sahada yer aldı.
Siyah beyazlılar, iyi başladığı mücadelede 20. dakikada Montero'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Beşiktaş, bu golün ardından 40. dakikada Josef ile 2-0'ı buldu ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Kartal, ikinci yarıda 53 dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozsiyonda 3-0'u bularak rahatladı.
Bu dakikadan sonra baskısını artıran Adana Demirspor, 60. dakikada Vargas'ın frikik golüyle farkı 2'ye indirdi.
Adana temsilcisi 79. dakikada oyuna sonradan giren Mario Balotelli ile farkı 1'e indirdi.
Müsabakada 90+7de Assambalonga'nın golüyle skor 3-3'e geldi ve maç bu skorla tamamlandı.
Beşiktaş bu sonuçla 6. haftadaki 2. beraberliğini almış oldu.
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