Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Montero ve Necip Uysal 11'e dönüyor! Birlikte oynadıkları maçlarda...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta stoper ikilisi Vida ve Welinton, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Siyah-beyazılarda bu ikilinin yerinde Francisco Montero ve Necip Uysal forma giyecek. Kara Kartal, geçen sezon Montero ve Necip'in oynadığı 2 maçtan 6 puan çıkarmıştı. (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Vida'nın ardından Welinton'un da sakatlanması nedeniyle bu akşam savunmanın göbeğinde Necip- Montero ikilisinin oynaması bekleniyor. Kara Kartal'ın elinde tek orjinal stoper olarak Montero kaldı. Fotomaç'ın haberine göre; Necip - Montero tandemi geçtiğimiz sezonun ardından tekrar oluşurken akıllara geçen sezon geçirilen kritik süreç geldi. Beşiktaş'ta geçen sezon corona virüs ve sakatlık kabusu nedeniyle Başakşehir ve F.Bahçe maçları öncesinde Vida ile Welinton sahalardan uzak kalmıştı. Sergen Yalçın, Necip ve Montero'yu bu iki kritik maçta sahaya sürmek zorunda kalırken ikili performansla alkış almıştı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda ilk olarak evinde Başakşehir'i 3-2 mağlup ederken sonrasında ise F.Bahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup etti. Joker Necip, F.Bahçe derbisinde Kara Kartal'ın 3. golünü kaydetmişti.
SÜPER LİG'DE RAHATLAR
Necip Uysal 53 maçta stoper olarak forma giydi. Avrupa'da 13 maçta forma giyerken Beşiktaş bu maçların 5'i kazandı 8'ini kaybetti. 13 maçta 20 gol yedi. Siyah-beyazlı ekibin jokeri olan Necip, Süper Lig'de ise 33 maçta Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı. 19 galibiyet 5 beraberlik, 9 da beraberlik gördü. 60 gol atıldı, 24 gol yendi.
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