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Antalyaspor Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a flaş sözler! "Sen onlara benzeme"

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. İlk yarı 2-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaptı ve maçı 3-2 kazanmasını bildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da, bu galibiyeti çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Sergen hoca sen Mustafa Denizli gibi, Fatih Terim gibi değişik işler yapmaya kalkma, onlara benzeme. Kendi işini iyi hallet." şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
18.09.2021
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