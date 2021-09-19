19 Eylül 2021, Pazar
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Antalyaspor Beşiktaş maçında Rachid Ghezzal siftah yaptı!
Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 2021-2022 sezonundaki ilk golünü kaydetti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kartal'ın prensi Rachid Ghezzal yeni sezonun ilk golünü Antalyaspor'a attı. 46'da Gökhan Töre'nin yerine giren Cezayirli yıldız, 76'da Antalyaspor savunmasının kaptırdığı topu ceza yayı üzerinden sol ayağıyla güzel bir vuruşla filelere göndererek 'geri dönüşü' taçlandırdı. Tecrübeli isim bu sezon ligde 5. maçında siftah yapmış oldu. Ghezzal, geçen sezon Süper Lig'de 8 gol+17 asist üreterek Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en büyük katkıyı sağlayan isimdi.
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