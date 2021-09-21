Beşiktaş Adana Demirspor maçı sonrası ortalık karıştı! Mario Balotelli ve Murat Şahin...

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'la karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadelede 3-0 öne geçse de, skoru koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından tansiyon bir anda yükseldi ve saha karıştı. Beşiktaş antrenörü Murat Şahin ve Adana Demirsporlu Mario Balotelli arasında yaşanan tartışma, büyüdü ve yedek kulübeleri de olaya dahil oldu. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 6. haftasının öne çıkan mücadelesinde Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Heyecan düzeyi oldukça yüksek geçen maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini Montero, Josef ve Rıdvan attı. Adana Demirspor'un gollerini ise Vargas, Balotelli ve Assombalonga kaydetti.

BALOTELLİ GOLÜ ATTI YEDEK KULÜBESİNE KOŞTU!

Mario Balotelli uzaktan attığı golle skoru 3-2'ye getiren isim oldu. Balotelli golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine koştu. Kulübeyi işaret ederek kafasını tutan ve Beşiktaş yedek kulübesine doğru hareket yapan Balotelli, tribünlerden tepki görürken, hakem Ali Palabıyık tarafından da sarı kartla cezalandırıldı.

90+7'DE BERABERLİK GELDİ!

Mücadelenin son anlarına 3-2 geride giren Adana Demirspor, 90+7'de beraberliği yakaladı. Balotelli'nin kafa vuruşunda topu tamamlayan Assombalonga takımına puanı getiren isim oldu.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI!

Adana Demirspor'un uzatma dakikalarında bulduğu gol sonrası mücadele 3-3 sona erdi. Kritik karşılaşma sonrası ortalık karıştı. Mario Balotelli ile Beşiktaş yedek kulübesinde tansiyon yükseldi.