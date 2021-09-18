Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele öncesi öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Yalçın, oyuncularına Borussia Dortmund yenilgisini unutup liderliği korumaları için mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmaları gerektiğini söyledi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta herkes Dortmund maçındaki başarılı futbol ve en azından kaçan bir beraberliğe yanarken, teknik direktör Sergen Yalçın ise oyuncularını bu konunun artık unutulması konusunda uyardı. Tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nin çok farklı bir mecra olduğunun altını çizerek, "Yenilmemize rağmen sizi o maçın ardından kutladım. Neden? Çünkü ortaya koyduğumuz futbol beni ve tüm camiamızı umutlandırdı. Ama Dortmund maçı bitti-gitti. Şimdi Süper Lig'de üst üste çok önemli 3 maçımız var, sadece bu maçları düşünelim" dedi.

ARTIK ÖNÜMÜZE BAKALIM

Fotomaç'ın haberine göre; Sergen Yalçın konuşmasına şöyle devam etti: "Yine söylüyorum, hepiniz sahada sonuna kadar mücadele ettiniz. Futbol bu, kazanırsın, kaybedersin. Ama bir sonraki maçımız olan Ajax sınavına kadar Şampiyonlar Ligi defterini rafa kaldıralım. Şimdi önümüzde çok önemli bir sınav var. Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacağız ve bu kritik virajı kesinlikle kazasız dönmeliyiz. Liderlik koltuğunu rakiplerimize kaptırmayalım. O koltukta oturmak zor olduğu kadar da keyiflidir. Bunu sürdürmek için yarın (bugün) tek düşünceniz sadece kazanmak üzerine olsun."

7 GÜNDE 3 MAÇ HİÇ KOLAY DEĞİL

Beşiktaş, 7 günlük süre içinde 3 Süper Lig maçına çıkacak. Bugün Antalyaspor'a konuk olacak siyah-beyazlılar, salı günü Adana Demirspor'u ağırladıktan sonra, cuma günü ise Altay'ı konuk edecek. Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren teknik heyet zorlu periyotta daha fazla sakat vermemek için oyuncuları uyarırken, yöneticiler ise "Devler Ligi'nde yer almak elbette çok farklı ama hepimizi zorluyor. Biz Süper Lig'de 7 günde 3 maç yaparken, rakiplerimiz 8 günde 3 maç yapıyor, hatta 10 günde 3 maç yapan ekipler de var. Bu periyodu en az sorunla atlatabilirsek, önümüz açık, Yeter ki kayıp vermeyelim" ifadelerini kullandı.

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