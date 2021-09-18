Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı anlatım (Beşiktaş maçı canlı izle)
Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Son şampiyon Beşiktaş, bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan Antalyaspor ise bu maçtan puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Son şampiyon Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. İki takımın da galibiyet için sahaya çıktığı maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Antalyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Gökdeniz, Mukairu, Fredy, Wright.
Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?
Süper Lig'in 5. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanan Antalyaspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetiyor.
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