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BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'a Valentine Rosier'den kötü haber! Antalyaspor maçında... | BJK maçı

Beşiktaş’a Valentine Rosier’den kötü haber! Antalyaspor maçında...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak. Kritik maç öncesinde Beşiktaş, resmi internet sitesinden Valentine Rosier'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Antalyaspor - Beşiktaş maçı öncesi siyah beyazlılardan kötü haber geldi.

Beşiktaş kulübünden yapılan resmi açıklamaya göre Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Antalyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır."

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