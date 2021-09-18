18 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI SKOR (Beşiktaş maçı canlı anlatım)

Antalyaspor-Beşiktaş | CANLI
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Son şampiyon Beşiktaş, bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan Antalyaspor ise bu maçtan puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Son şampiyon Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. İki takımın da galibiyet için sahaya çıktığı maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Antalyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Gökdeniz, Mukairu, Fredy, Wright.

Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 5. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanan Antalyaspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Toroğlu’dan ilk yarı yorumu! Beşiktaş paramparça oynuyor Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Beşiktaş paramparça oynuyor"
Sergen Yalçın’ın dikkat çeken görüntüsü! Sakatlıklar sonrası... Sergen Yalçın'ın dikkat çeken görüntüsü! Sakatlıklar sonrası...
Antalyaspor-Beşiktaş | CANLI Antalyaspor-Beşiktaş | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör