18 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Antalyaspor 2-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Muhteşem geri dönüş! Kartal ikinci yarıda kanatlandı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta Akdeniz ekibi ilk yarıda durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarıda bambaşka bir oyun ortaya koyan siyah beyazlılar, 3 gol bularak maçı 3-2 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi 42'de Wright'ın ve 45+1'de Veysel'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda Rachid Ghezzal ve Cyle Larin'in oyuna girmesiyle bambaşka bir oyun ortaya koyan siyah beyazlılar, 49'da Rıdvan Yılmaz, 65'te Batshuayi ve 76'da Ghezzal'ın golleriyle maçı 3-2'ye getirerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından son şampiyon puanını 13'e yükseltirken, Ersun Yanal'ın öğrencileri 4 puanda kaldı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 5. hafta)

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