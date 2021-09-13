Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund maçı öncesi oyuncularına uyarı!
Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Borussia Dortmund maçına çevrildi. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlık riski nedeniyle oyuncularına uyarılarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grup ilk maçında Borussia Dortmund ile oynayacağı sınavın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman; 1.5 saate yakın sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular, salonda yaptıkları çalışmayla günü tamamladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Fotomaç'ın haberine göre; son maçta 3 sakatlık şoku yaşayan siyah-beyazlılarda Sergen hoca oyunculara sert girmemeleri yönünde uyarılar yaptı. Futbolcuların moralli olması da gözden kaçmadı. Siyah-beyazlı ekip, Borussia Dortmund maçı hazırlıklarına, bugün saat 11.30'da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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