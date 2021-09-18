Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında şok sakatlıklar! Necip Uysal ve Mehmet Topal oyuna devam edemedi...
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde sakatlıklar sebebiyle bir çok oyuncusundan yoksun kalan siyah beyazlılarda, zorlu maçta 2 sakatlık daha yaşandı. Necip Uysal ve Mehmet Topal oyuna devam edemedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor. Siyah beyazlılarda Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Antalyaspor maçında iki sakatlık daha yaşandı.
Necip Uysal, maçın 15. dakikasında dizinden sakatlık yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu sakatlığının ardından kendisini bir süre denedi ancak 22. dakikada oyuna devam edemedi ve yerini Miralem Pjanic'e bıraktı.
TOPAL DA DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ın bir başka deneyimli oyuncusu Mehmet Topal da oyuna devam edemedi. 35 yaşındaki futbolcu, maçın 36. dakikasında yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.
(Fotoğraflar: beIN Sports)
Kara Kartal Antalyaspor maçına, Alex Teixeira, Vida, Umut Meraş, N'Koudou ve Welinton'dan sakatlıkları sebebiyle yoksun çıkmıştı. Ayrıca Valentin Rosier de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle forma giyememişti.
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