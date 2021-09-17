UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Borussia Dortmund'la karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelede siyah-beyazlıların tek golünü Francisco Montero kaydederken, gecenin yıldızı da İspanyol oyuncu oldu. 22 yaşındaki stoper ayrıca Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 300. golünü de atmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş sahasında Dortmund'a 2-1 yenilirken sahanın yıldızı Javi Montero'ydu… Vida'nın sakatlanmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkan İspanyol stoper profesyonel kariyerinin ilk golünü Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund filelerine gönderdi. Fotomaç'ın haberine göre; 750 bin euro'luk bonservis bedeliyle kiralanan Montero'nun, Dortmund'a karşı attığı gol ayrıca Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 300. golü oldu. Montero maçtan sonra yayıncı kuruluşa; "İyi başladık ama istediğimizi alamadık" derken, Sergen Yalçın ise "Montero çok iyi oynadı" dedi. Montero gole sevinmek istedi ama pek sevinemedi. Maç sonu da taraftarı alkışlayıp formasını tribüne attı. Golü ise kızı Antonella'ya armağan etmeyi ihmal etmedi.



MONTERO'NUN DORTMUND PERFORMANSI



1 gol - 102 topla buluşma - %90 pas isabeti - 7/11 uzun top - 4/7 ikili mücadele - 3 pas arası - 2 top çalma

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