UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı ve 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların yıldızı Josef de Souza, "Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi beklentisi çok yüksek. Buraya gelmek için çok uğraştık. Savaşmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın sambacısı Josef de Souza, gelecek planları ve Şampiyonlar Ligi şanslarına dair açıklamalar yaptı. Fotomaç'ın haberine göre; Grupta ilk maçı kaybetmelerine rağmen umutlu olduklarını söyleyen orta saha oyuncusu "Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki beklentisi çok yüksek. Buraya gelmek için çok uğraştık. Taraftarların büyük beklentileri var. Amacımız mümkün olduğunca ileri gitmek. İmkanlarınız varken hayal kuruyoruz. Savaşmaya devam edeceğiz" dedi. "Geçen sene taraftarsız şampiyon olmayı başardık. Taraftarımız olsaydı daha kolay olacağından şüphem yok" ifadelrini kullanan Josef şöyle devam etti:

UMARIM HERKES AŞI OLUR

Artık statta taraftarların yüzde 50 kapasite ile oynayabiliyoruz. Biz de bu gücü baskı oluşturmak için kullanmaya çalışacağız... Usta oyuncu ayrıca "Türkiye'de pandemi dikkatli olarak ve bu yeni gerçekliğe uyum sağlamaya çalışarak geçti. İşyerlerinin açılmasıyla daha iyiye gidiyor. Bu da mutlu olmamıza yardımcı oluyor. Hayranların dönüşü ile daha da büyüdü. Türkiye, maske gibi bazı kısıtlamalarla bile Avrupa ülkelerinin yaptıklarını iyi takip ediyor. Zaten aşının her iki dozunu da aldım. Bundan gerçekten çok mutluyum. Umarım bir an önce herkes aşı olur da hayatımıza geri dönebiliriz" dedi.

BEŞİKTAS'TAN VAZGEÇMEM

Sambacı, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili de şöyle dedi: Sözleşmemin bitmesinde daha iki yıl var. 32 yaşındayım, 34 yaşında özgür olurum. Ama Beşiktaş ile özdeşleştim. Kulüpte sadece bir yılım oldu. 3 yılımı Fenerbahçe'de geçirdim. Şimdi kulüple, taraftarlarla çok özdeşleştirildim. Burada devam etmek ve tarih yazmak için büyük bir arzum var. Çok seviliyorum ve geri dönmek için çok iyi bir fırsat verilmedikçe başka hiçbir durum için bundan vazgeçmem.

MİLLİ TAKIM İSTERİM

Josef, Brezilya milli takımı ile ilgili bir soruya şu cevabı verdi: Milli takım konusunda çok dürüstüm. Bunun çok zor olduğunu biliyorum. Benim pozisyonumda harika oyuncular var. Casemiro ve Fabinho gibi harika oyuncular. Ama dürüst olmak gerekirse, geçen yıl ve sezonun başlangıcında harika performanslar sergiledim. Çok iyi oynadım, pozisyonumdaki Türkiye'de en iyi oyuncu seçildim. Amacım iyi bir Şampiyonlar Ligi oynamak. Milli takım yetkililerinde beni arama isteğini tekrar uyandırmak.

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