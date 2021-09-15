Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Beşiktaş Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'la karşı karşıya geldi. Sakatlıkları bulunan Alex Teixeira, Umut Meraş, Vida ve N'Koudou'dan yoksun sahaya çıkan siyah-beyazlılar; mücadeleyi 2-1 kaybetti ve Devler Ligi'ne puansız başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizin tek temsilcisi Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'la kozlarını paylaştı. Önemli eksiklikleri bulunan siyah-beyazlılar mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Jude Bellingham ve 45+3'te Erling Haaland kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 90+4. dakikada Francisco Montero'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Devler Ligi serüvenine puansız başladı. Alman temsilcisi Dortmund ise 3 puanı hanesine yazdırdı.

MONTERO İLK KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın İspanyol ekibi Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Francisco Montero, siyah-beyazlı formayla bu sezon ilk kez sahaya çıktı.

BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş'ın yıldız ismi Michy Batshuayi, 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Borussia Dortmund'a karşı sahaya çıktı.

B. DORTMUND'DA ŞOK SAKATLIK

Beşiktaş'a karşı 1 gol, 1 asistle oynayan Bellingham, sakatlanarak oyundan çıktı. İngiliz yıldızın yerine 70. dakikada Marius Wolf girdi.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Pjanic'in uzun pasında ceza sahası içinde topu göğüsle kontrol eden Batshuayi'nin sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Kobel topu son anda kornere tokatladı.

GOL! 20'nci dakikada Dortmund öne geçti. Orta sahadan Dahoud'un uzun pasıyla topla buluşan Meunier, bekletmeden sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bellingham'ı gördü. Bellingham'ın altıpasın sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

27'nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Malen, müsait durumdaki Haaland'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

28'inci dakikada Haaland'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Brandt, topuk pasıyla bekletmeden Reus'u gördü. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

GOL! 45+3'üncü dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Guerreiro'nun kullandığı taç sonrasında sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Bellingham, altıpasın hemen önünde müsait durumdaki Haaland'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Borussia Dortmund'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53'üncü dakikada Rosier pası sonrasında ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal'ın plase vuruşunda top üstten auta gitti.

67'nci dakikada Haaland'ın pasıyla topla buluşan Bellingham, çalımlarla ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumdayken yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

67'nci dakikada Ghezzal'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Batshuayi, kaleci Kobel'i geçmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı.

71'inci dakikada savunma arkasına sarkan Haaland, karşı karşıya durumda şutunu çekti. Kaleci Ersin bir kez daha gole izin vermedi.

81'inci dakikada Salih Uçan'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rosier'in ortasında ön direkte Ghezzal kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

90+2'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Wolff, arka direğe doğru yerden ortasını yaptı. Knauff'un şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.

GOL! 90+4'üncü dakikada Beşiktaş farkı 1'e düşürdü. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Pjanic ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu.

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