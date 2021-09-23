BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson 300. maçına çıkacak (Spor haberleri)
Beşiktaş'a 2013-2014 yılında transfer olan Atiba Hutchinson sergilediği futbolla taraflı taraftsız herkesin takdirini kazanmaya devam ediyor. Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlı takımla 300. resmi maçına çıkacak. (BJK spor haberleri)
Süper Lig'in 7. haftasında yarın Altay'a konuk olacak Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, üçüncü "Dalya" için forma bekleyecek.
Beşiktaş'a 2013-2014'te transfer olan ve ilk sezonundan itibaren istikrarlı performansıyla beğeni toplayan Atiba, Altay maçında görev yaptığı takdirde siyah-beyazlı formayla 300. resmi maçına çıkacak.
Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu yaşayan 38 yaşındaki futbolcu, 299 resmi karşılaşmada görev yaptı. Beşiktaş'ta en çok maça çıkan yabancı oyuncu unvanını da elinde bulunduran Atiba, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yarın görev vermesi halinde 300. kez Beşiktaş için sahada yerini alacak.
LİGDE 245 MAÇ
Atiba, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 245 maça çıktı.
Tecrübeli futbolcu, 245 lig maçında 23 kez gol sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlı futbolcu bu sezon ise 5 maçta şans buldu. Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında ilk 11'de görev alan Atiba, VavaCars Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor maçlarında ise sonradan oyuna dahil oldu.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer almayan Atiba, bu sezon 5 lig maçında 279 dakika oynadı.
AVRUPA'DA 39 MAÇ
Atiba, Avrupa kupalarında 39 karşılaşmada görev yapıp, 1 kez fileleri havalandırdı.
Siyah-beyazlı formayla 14 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Atiba, 4 kez de bu organizasyonun elemelerinde görev aldı.
Kanadalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 21 müsabakasında ise Beşiktaş'a 1 gol kazandırdı.
KUPALARDA 15 MAÇ
Atiba Hutchinson, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa organizasyonlarında 15 maçta görev aldı.
Türkiye Kupası'nda 13 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giyen Atiba, 2 kez de Süper Kupa mücadelelerinde oynadı.
ATIBA'NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Atiba'nın Beşiktaş'ta 9 sezonluk kariyeri şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Maç
|Gol
|2021-22
|Süper Lig
|5
|1
|Avrupa
|1
|2020-21
|Süper Lig
|36
|4
|Avrupa
|1
|Türkiye Kupası
|3
|2019-20
|Süper Lig
|30
|6
|Avrupa
|1
|Türkiye Kupası
|1
|2018-19
|Süper Lig
|27
|4
|2017-18
|Süper Lig
|25
|2
|Avrupa
|7
|Türkiye Kupası
|1
|Süper Kupa
|1
|2016-17
|Süper Lig
|28
|1
|Avrupa
|11
|1
|Türkiye Kupası
|1
|Süper Kupa
|1
|2015-16
|Süper Lig
|34
|2
|Avrupa
|6
|Türkiye Kupası
|3
|2014-15
|Süper Lig
|30
|2
|Avrupa
|10
|Türkiye Kupası
|3
|2013-14
|Süper Lig
|30
|1
|Avrupa
|2
|Türkiye Kupası
|1
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...