23 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson 300. maçına çıkacak (Spor haberleri)

Atiba’nın Dalya heyecanı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

Beşiktaş'a 2013-2014 yılında transfer olan Atiba Hutchinson sergilediği futbolla taraflı taraftsız herkesin takdirini kazanmaya devam ediyor. Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlı takımla 300. resmi maçına çıkacak. (BJK spor haberleri)

Atiba Hutchinson, Süper Lig'in 7. haftasındaki Altay maçında görev aldığı takdirde siyah-beyazlı formayla 300. resmi maçına çıkacak - Süper Lig'de 245 maçta görev yapan Atiba, 39 Avrupa, 13 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa karşılaşmasında forma giydi

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Altay'a konuk olacak Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, üçüncü "Dalya" için forma bekleyecek.

Beşiktaş'a 2013-2014'te transfer olan ve ilk sezonundan itibaren istikrarlı performansıyla beğeni toplayan Atiba, Altay maçında görev yaptığı takdirde siyah-beyazlı formayla 300. resmi maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu yaşayan 38 yaşındaki futbolcu, 299 resmi karşılaşmada görev yaptı. Beşiktaş'ta en çok maça çıkan yabancı oyuncu unvanını da elinde bulunduran Atiba, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yarın görev vermesi halinde 300. kez Beşiktaş için sahada yerini alacak.

LİGDE 245 MAÇ

Atiba, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 245 maça çıktı.

Tecrübeli futbolcu, 245 lig maçında 23 kez gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı futbolcu bu sezon ise 5 maçta şans buldu. Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında ilk 11'de görev alan Atiba, VavaCars Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor maçlarında ise sonradan oyuna dahil oldu.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer almayan Atiba, bu sezon 5 lig maçında 279 dakika oynadı.

AVRUPA'DA 39 MAÇ

Atiba, Avrupa kupalarında 39 karşılaşmada görev yapıp, 1 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı formayla 14 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Atiba, 4 kez de bu organizasyonun elemelerinde görev aldı.

Kanadalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 21 müsabakasında ise Beşiktaş'a 1 gol kazandırdı.

KUPALARDA 15 MAÇ

Atiba Hutchinson, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa organizasyonlarında 15 maçta görev aldı.

Türkiye Kupası'nda 13 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giyen Atiba, 2 kez de Süper Kupa mücadelelerinde oynadı.

ATIBA'NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Atiba'nın Beşiktaş'ta 9 sezonluk kariyeri şöyle:

SezonOrganizasyonMaçGol
2021-22Süper Lig51
Avrupa1
2020-21Süper Lig364
Avrupa1
Türkiye Kupası3
2019-20Süper Lig306
Avrupa1
Türkiye Kupası1
2018-19Süper Lig274
2017-18Süper Lig252
Avrupa7
Türkiye Kupası1
Süper Kupa1
2016-17Süper Lig281
Avrupa111
Türkiye Kupası1
Süper Kupa1
2015-16Süper Lig342
Avrupa6
Türkiye Kupası3
2014-15Süper Lig302
Avrupa10
Türkiye Kupası3
2013-14Süper Lig301
Avrupa2
Türkiye Kupası1


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