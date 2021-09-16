16 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş’ta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.09.2021

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. (BJK spor haberi)

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman; 1.5 saate yakın sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenmanda dünkü maçta oynayan futbolcular, salon çalışması ile günü tamamladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 20.00'de özel uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

Çarpıcı Beşiktaş yorumu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ta bazı oyuncular Devler Ligi seviyesinde değil "Beşiktaş'ta bazı oyuncular Devler Ligi seviyesinde değil"
Çarpıcı Beşiktaş yorumu! İlk 20 dakika öncesi ve sonrası... Çarpıcı Beşiktaş yorumu! "İlk 20 dakika öncesi ve sonrası..."
Sert eleştiri! Transferin kahramanıydı şimdi nerede? Sert eleştiri! "Transferin kahramanıydı şimdi nerede?"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör