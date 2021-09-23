Altay Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler

Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Altay'a konuk olacak. 14 puanla averajla lider olan siyah-beyazlılar, Altay karşısında galip gelmek istiyor. Altay ise 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Peki; Altay-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11 nasıl olacak? İşte tüm bilgiler... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşma öncesi futbolseverler "Altay-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta CANLI yayınlanacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçı öncesi Beşiktaş, Altay karşısında moral arayacak; Altay ise galibiyet serisini 3 maça çıkarmak için mücadele edecek.

ALTAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.

ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

ALTAY: Lis, Cebrail, Murat, İbrahim, Naderi, Thiam, Zeki, Kappel, Thaciano, Erhan, Bamba

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, N'Sakala, Serdar, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Gökhan Töre, Pjanic, Larin, Kenan Karaman

BEŞİKTAŞ'IN KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah beyazlıların kadrosunda 16 oyuncu yer aldı.

Beşiktaş'ta, Welinton, Larin, Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, N'Koudou, Teixeira, Ghezzal, Batshuayi sakatlığı nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer alamazken, Rosier kırmızı kart cezalısı durumunda bulunuyor.







BEŞİKTAŞ'IN 3. DEPLASMAN MAÇI



Siyah-beyazlı ekip, Altay karşılaşmasıyla bu sezon Süper Lig'deki 3. deplasman maçına çıkacak. Sezonun ilk dış saha mücadelesinde Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ise 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ İLE ALTAY ARASINDA 83. RANDEVU

Daha önce ligde 82 kez karşılaşan Beşiktaş ve Altay rekabetinde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor.

Şu ana kadar oynanan maçlarda Beşiktaş 42 kez kazanırken, Altay 15 mücadeleyi galip bitirebildi. Beşiktaş, Altay'ı 42 kez mağlup ederken, geri kalan 25 maç ise beraberlikle sona erdi.

En son 3 Mayıs 2003 tarihinde oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, Altay karşısında 2-0 galip tamamlamıştı.



FIRAT AYDINUS YÖNETECEK



Süper Lig'in 7. haftasında yarın oynanacak Altay-Beşiktaş maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.



Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Direnç Tonusluoğlu üstlenecek.

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