Beşiktaş - Dortmund maçını böyle yorumladı: İlk 20 dakika öncesi ve sonrası olarak ayırmak gerekiyor

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını evinde Borussia Dortmund'a karşı 2-1 kaybetti. Siyah beyazlı ekibin maçını değerlendiren Sabah Gazetesi Muhabiri Ogün Şahinoğlu, Jude Bellingham'ın golüne kadar Beşiktaş'ın daha etkili olduğunu söyledi. Şahinoğlu devamında Atiba'nın hatalarına değindi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

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