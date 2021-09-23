Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Michy Batshuayi ile Cyle Larin’in durumu belli oldu
Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi ile Cyle Larin’in durumu hakkında açıklama yayınladı. Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, "Michy Batshuayi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş, oyuncumuzun iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Cyle Larin’in yapılan değerlendirmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta sakatlanan oyuncu sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Kartal'a Michy Batshuayi ve Cyle Larin'den de kötü haber geldi.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada;
"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada, aldığı darbe sonrası sol dizinde ağrı hisseden futbolcumuz Michy Batshuayi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş, oyuncumuzun iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Cyle Larin'in yapılan değerlendirmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
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