Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Nur Çebi'den Şampiyonlar Ligi yorumu! "Bizim için zor bir süreç olacak"
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Çebi, "Şampiyonlar Ligi çok ayrı ve önemli bir kulvar. Buradaki takımların oyun güçleri belli. Bizim için zor bir süreç olacak." dedi. (BJK spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş Park'ta Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu, Çebi, "Şampiyonlar Ligi çok ayrı ve önemli bir kulvar. Buradaki takımların oyun güçleri belli. Bizim için zor bir süreç olacak. Ben futbolun birleştiriciliğini çok önemsiyorum. Bu tür turnuvaların da buna katkı olacağını düşünüyorum. Dünya da kardeşlik, birlik, beraberlik, eğlence ve futbolla beraber geliyorsa biz de buna olabildiği kadar katkı vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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