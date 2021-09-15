Son dakika spor haberi: Beşiktaş Yöneticisi Mesut Urgancılar Borussia Dortmund maçı öncesi A Spor'a konuştu!

Beşiktaş Yöneticisi Mesut Urgancılar, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Borussia Dortmund ile oynayacağı müsabaka öncesinde A Spor'a konuştu. Urgancılar, yaptığı açıklamada, siyah beyazlıların grubunu ve oynayacağı Borussia Dortmund maçını değerlendirdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

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