15 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Yöneticisi Mesut Urgancılar Borussia Dortmund maçı öncesi A Spor'a konuştu!
Beşiktaş Yöneticisi Mesut Urgancılar, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Borussia Dortmund ile oynayacağı müsabaka öncesinde A Spor'a konuştu. Urgancılar, yaptığı açıklamada, siyah beyazlıların grubunu ve oynayacağı Borussia Dortmund maçını değerlendirdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
15.09.2021
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