Beşiktaş Dortmund maçında taraftar devre arasında takımına destek oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçında sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 geride kapatmasına rağmen taraftarlar takımı tribüne çağırdı. İşte o anlar... (BJK spor haberleri)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını Bellingham ve Haaland'ın attığı gollerle 2-0 geride kapattı. Hakem Mateu Lahoz'un ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar takımı tribünlere çağırdı. Özellikle Pjanic ve Batshuayi gibi yeni transferler durumu anlayamazken, yedek kulübesinin uyarısı sonrasında takıma dahil oldular ve tribünlere giderek taraftarları selamladılar. Bu durum, Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda oynadığı Benfica maçını akıllara getirdi. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde o sezon konuk ettiği Benfica karşısında mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride kapatmış, daha sonra Cenk Tosun, Quaresma ve Aboubakar'ın golleriyle skoru 3-3'e getirmişti. Bu maç, UEFA'nın 'En iyi geri dönüşler' listesinde tarihteki en iyi 10 maçtan birisi olarak gösterilmişti.
İŞTE O ANLAR;
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