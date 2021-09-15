15 Eylül 2021, Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta siyah-beyazlıların tek sayısı uzatma dakikalarında Montero'dan geldi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Pjanic'in ortasında ceza sahasında yükselerek kafayı vuran Montero farkı 1'e indirirken bu gol siyah-beyazlılar için yeterli olmadı. Montero'nun attığı gol, aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin, Vodafone Park'ın açılışından bu yana iç sahada kaydettiği 300. gol oldu.
Beşiktaş Dortmund maçında Vodafone Park'taki 300. golünü attı
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu mücadelede attığı golle Vodafone Park'taki 300. golünü kaydetmiş oldu. (BJK spor haberleri)
Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta uzatma dakikalarında Montero'nun attığı gol, siyah-beyazlı ekibin Vodafone Park'taki 300. golü oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta siyah-beyazlıların tek sayısı uzatma dakikalarında Montero'dan geldi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Pjanic'in ortasında ceza sahasında yükselerek kafayı vuran Montero farkı 1'e indirirken bu gol siyah-beyazlılar için yeterli olmadı. Montero'nun attığı gol, aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin, Vodafone Park'ın açılışından bu yana iç sahada kaydettiği 300. gol oldu.
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