Süper Lig'de yaz transfer sezonunda flaş transferlere imza atan Beşiktaş'ta, 60 milyon liralık kriz yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'ın 60 milyon lirayı bulan maaş yükü Kartal'ı büyük bir sıkıntıya sıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Bu sezon çok önemli transfer hamlelerine imza atan Beşiktaş yönetimi aynı başarıyı oyuncu göndermede gösteremedi.

Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'la yolları ayırmayı henüz başaramadı. 3 futbolcunun 60 milyon lirayı bulan maaş yükü Beşiktaş'ı büyük bir sıkıntıya sokuyor.

Ljajic'in menajerini İstanbul'a çaıran yönetim tüm çabalara rağmen sözleşmeyi feshedemedi. Lens de Karagümrük ile anlaşamayınca Siyah-Beyazlılar'da kaldı.

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