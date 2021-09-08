08 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta 60 milyon TL'lik kriz!
Süper Lig'de yaz transfer sezonunda flaş transferlere imza atan Beşiktaş'ta, 60 milyon liralık kriz yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'ın 60 milyon lirayı bulan maaş yükü Kartal'ı büyük bir sıkıntıya sıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bu sezon çok önemli transfer hamlelerine imza atan Beşiktaş yönetimi aynı başarıyı oyuncu göndermede gösteremedi.
Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'la yolları ayırmayı henüz başaramadı. 3 futbolcunun 60 milyon lirayı bulan maaş yükü Beşiktaş'ı büyük bir sıkıntıya sokuyor.
Ljajic'in menajerini İstanbul'a çaıran yönetim tüm çabalara rağmen sözleşmeyi feshedemedi. Lens de Karagümrük ile anlaşamayınca Siyah-Beyazlılar'da kaldı.
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