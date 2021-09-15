15 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: İşte Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki puan durumu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil eden Beşiktaş, C grubunda mücadele ediyor. Siyah beyazlılar, gruptaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından gruptaki puan durumu ise şu şekilde...
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, gruptaki ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, mücadeleden 2-1'lİk skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın yer aldığı C grubunda ise puan durumu böyle şekillde...
C GRUBU PUAN DURUMU
1- Borussia Dortmund: 3 puan (+1 averaj)
2- Ajax: 0 puan (1 maç eksik)
3- Sporting: 0 puan (1 maç eksik)
4- Beşiktaş: 0 puan (-1 averaj)
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