UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil eden Beşiktaş, C grubunda mücadele ediyor. Siyah beyazlılar, gruptaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından gruptaki puan durumu ise şu şekilde...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, gruptaki ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, mücadeleden 2-1'lİk skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın yer aldığı C grubunda ise puan durumu böyle şekillde...

C GRUBU PUAN DURUMU

1- Borussia Dortmund: 3 puan (+1 averaj)

2- Ajax: 0 puan (1 maç eksik)

3- Sporting: 0 puan (1 maç eksik)

4- Beşiktaş: 0 puan (-1 averaj)

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