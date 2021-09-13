Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u mağlup etti ve Trabzonspor'un puan kaybetmesiyle birlikte liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar ayrıca ligde gol yemeyen tek takım konumunda bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Ligin 4'üncü haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u çok rahat bir oyunla 3-0 mağlup ederek, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund maçı öncesinde büyük moral depolarken performansıyla da tam not aldı. Fotomaç'ın haberine göre; Bu karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konu, hiç şüphesiz yeni transferlerin katılmasıyla oluşan yeni hücum hattıydı. Kanada'dan cuma akşamı döndüğü için dinlendirilerek kadroya alınmayan Larin'in yerine oynayan N'Koudou ve Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Batshuayi'den oluşan hücum hattı, maça oldukça tempolu ve seyir zevki yüksek bir oyunla başlayıp ilk 10 dakikada 2-0'ı yakaladı ve maçı ilk bölümde kopardı. Yeni hücum hattının yüksek pas oranı ve buna bağlı olarak rakibi sürekli pres altında tutması, Beşiktaş adına gecenin bir diğer önemli analiziydi.

MIRALEM PJANIC HAYRAN BIRAKTI

Bu oyun temposunun gelişerek sürmesi ve Larin'in de katılmasıyla, siyah-beyazlıların daha güçlü bir oyun ortaya koyması ligin kalanı için çok büyük sürpriz olmayacak. Transferin son günü sürpriz bir şekilde Barcelona'dan kiralanan Pjanic de maçın en çok merak edilen futbolcusuydu. Futbol hayatı boyunca bonservisine toplam 110.5 milyon euro verilen ve son olarak geçen sezon Barcelona'nın Juventus'a 60 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Bosnalı futbolcu, sahanın yıldızıydı. İlk golde Batshuayi'ye tek pasla yaptığı asist, sadece Beşiktaşlı taraftarların değil, izleyen tüm futbolseverlerin büyük takdirini kazandı. Ayrıca maç boyunca paslarda büyük isabet sağlayan Pjanic, hemen hemen tüm hücumların planlayıcısı olurken, savunma anlamında da Josef'in sürekli yanında yer alarak, orta saha kontrolünün Beşiktaş'ta kalmasında büyük rol oynadı.

7 TÜRK OYUNCUYLA OYNADI

Beşiktaş ilk dört maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken 7 gol attı ve kalesinde hiç gol görmedi. 1985-86 sezonundan sonra ilk kez lige 4 maçta gol yemeden başlayan siyah-beyazlılarda, kaleci Ersin'le beraber defansın başarısı dikkat çekiyor. 8+3 kuralından dolayı Malatyaspor maçına kale ve defansta 3 Türk futbolcuyla çıkan siyah-beyazlı ekipte, joker Necip bu kez stoperde yer aldı ve yine tüm gücüyle mücadelesini sonuna kadar yaptı. Sol bek Rıdvan da oynadığı futbolla büyük beğeni topladı. Kaleci Ersin ise belki de Beşiktaş'taki en rahat maçın oynadı ve kalesinde hiç pozisyon yaşamadı. Bu arada Beşiktaş'ın son bölümünde sahada 7 Türk oyuncuyla oynaması da kadro derinliği açısından dikkat çeken bir görüntüydü.

BİLETLER SATIŞTA

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'layapacağı C Grubu ilk hafta maçının biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın biletleri, 2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarlar için "www.passo.com.tr" internet sitesinden satışa sunuldu. Müsabakanın genel bilet satışı ise bugün başlayacak. Bilet fiyatları 175 ile 1600 lira arasında değişiyor.

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