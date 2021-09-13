13 Eylül 2021, Pazartesi

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SON DAKİKA: Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş - B. Dortmund maçının hakemi belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 Giriş Tarihi: 13.09.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın Alman ekibi Borussia Dortmund ile oynayacağı mücadeleyi Antonio Mateu Lahoz yönetecek. (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 16 Eylül Çarşamba günü Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak maçın hakemi açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği belirtildi.

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