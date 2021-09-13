13 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic'ten Borussia Dortmund maçı öncesi Şampiyonlar Ligi paylaşımı!

Pjanic’den Devler Ligi paylaşımı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu lider olarak tamamlayan Beşiktaş, bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, Kartal'ın Devler Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund maçı öncesi bir paylaşımda bulundu. Pjanic, "Böyle anlar için yaşıyorum teşekkürler. Tekrar hoş geldin Şampiyonlar Ligi. Çarşamba görüşürüz" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic'ten Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi. Siyah-beyazlı forma ile çıktığı ilk resmi maçında farkını konuşturan Boşnak orta saha, Avrupa sahnesinde de Kartal'ın en büyük kozlarından biri olacak. Devler Ligi C Grubu'nda Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sosyal medya hesabındandan paylaşımda bulundu. 31 yaşındaki oyuncunun paylaşımına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarı, yaptıkları yorumlarda yıldız futbolcuya olan güvenlerini dile getirdi.

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İşte o paylaşım...

Böyle anlar için yaşıyorum teşekkürler. Tekrar hoş geldin Şampiyonlar Ligi. Çarşamba görüşürüz.

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