Beşiktaş’a Dortmund maçı öncesi iki kötü bir iyi haber! | Son dakika spor haberleri...

Necip, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 14 ikili mücadelenin 8'inden galibiyetle ayrılırken 3 hava topu kazandı, 4 kez de rakipten top kaptı. Henüz siyah-beyazlı formayı giyemeyen Montero'nun hem sol stoper olması hem de savunmadan paslı çıkışlarda etkisi nedeniyle Necip'e göre bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında.

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