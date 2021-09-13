Beşiktaş'a Dortmund maçı öncesi iki kötü bir iyi haber! | Son dakika spor haberleri...
Son dakika spor haberleri: Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'a, Dortmund maçı öncesi 2 kötü, 1 iyi haber geldi. Siyah-beyazlılarda Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Alex Teixeira'nın zorlu mücadelede forma giyemeyeceği öğrenilirkeni bir diğer yıldız futbolcu N'Koudou'nun ise Dortmund maçına kadar hazır olacağı bildirildi. (BJK spor haberleri)
Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı Dortmund sınavı öncesi Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, üç önemli futbolcusunu sakatlığa kurban verdi. Vida'nın sağ ayak topuğunda problem olduğu ve yaklaşık 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sabah'ın haberine göre; Hırvat stoperin 28 Eylül'de Ajax ile deplasmanda oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı ancak forma giyme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.
Milli arada sağ arka uyluğundan problem yaşayan ve Yeni Malatyaspor maçında oynamak isteyince Sergen Yalçın tarafından sahaya sürülen Alex Teixeira'nın da eski sakatlığının nüksettiği ve tedavi sürecinin iki hafta kadar süreceği öğrenildi.
Ayağına aldığı darbe sonucu maça devam edemeyen N'Koudou'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Fransız yıldız, teknik heyetin görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.
WELINTON'A PARTNER ARANIYOR
Borussıa Dortmund maçında Vida- Welinton tandemi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Hırvat stoperin yokluğunda kimi oynatacağı merak konusu oldu. Yalçın'ın yapılacak taktik idmanın ardından Necip Uysal ile Montero arasında seçim yapacağı öğrenildi.
Necip, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 14 ikili mücadelenin 8'inden galibiyetle ayrılırken 3 hava topu kazandı, 4 kez de rakipten top kaptı. Henüz siyah-beyazlı formayı giyemeyen Montero'nun hem sol stoper olması hem de savunmadan paslı çıkışlarda etkisi nedeniyle Necip'e göre bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası