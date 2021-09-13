13 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Dortmund maçı öncesi iki kötü bir iyi haber! | Son dakika spor haberleri...

Son dakika spor haberleri: Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'a, Dortmund maçı öncesi 2 kötü, 1 iyi haber geldi. Siyah-beyazlılarda Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Alex Teixeira'nın zorlu mücadelede forma giyemeyeceği öğrenilirkeni bir diğer yıldız futbolcu N'Koudou'nun ise Dortmund maçına kadar hazır olacağı bildirildi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş’a Dortmund maçı öncesi iki kötü bir iyi haber! | Son dakika spor haberleri...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı Dortmund sınavı öncesi Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, üç önemli futbolcusunu sakatlığa kurban verdi. Vida'nın sağ ayak topuğunda problem olduğu ve yaklaşık 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sabah'ın haberine göre; Hırvat stoperin 28 Eylül'de Ajax ile deplasmanda oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı ancak forma giyme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

Beşiktaş’a Dortmund maçı öncesi iki kötü bir iyi haber! | Son dakika spor haberleri...

Milli arada sağ arka uyluğundan problem yaşayan ve Yeni Malatyaspor maçında oynamak isteyince Sergen Yalçın tarafından sahaya sürülen Alex Teixeira'nın da eski sakatlığının nüksettiği ve tedavi sürecinin iki hafta kadar süreceği öğrenildi.

Beşiktaş’a Dortmund maçı öncesi iki kötü bir iyi haber! | Son dakika spor haberleri...

Ayağına aldığı darbe sonucu maça devam edemeyen N'Koudou'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Fransız yıldız, teknik heyetin görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

Beşiktaş’a Dortmund maçı öncesi iki kötü bir iyi haber! | Son dakika spor haberleri...

WELINTON'A PARTNER ARANIYOR
Borussıa Dortmund maçında Vida- Welinton tandemi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Hırvat stoperin yokluğunda kimi oynatacağı merak konusu oldu. Yalçın'ın yapılacak taktik idmanın ardından Necip Uysal ile Montero arasında seçim yapacağı öğrenildi.

Beşiktaş’a Dortmund maçı öncesi iki kötü bir iyi haber! | Son dakika spor haberleri...

Necip, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 14 ikili mücadelenin 8'inden galibiyetle ayrılırken 3 hava topu kazandı, 4 kez de rakipten top kaptı. Henüz siyah-beyazlı formayı giyemeyen Montero'nun hem sol stoper olması hem de savunmadan paslı çıkışlarda etkisi nedeniyle Necip'e göre bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında.

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