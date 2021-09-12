Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a Domagoj Vida ve Alex Teixeira'dan kötü haber geldi. İki oyuncu, sakatlıkları sebebiyle çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecek. (BJK spor haberi)

Beşiktaş'a, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Domagoj Vida ve Alex Teixeira'dan kötü haber geldi.

Siyah beyazlılarda Hırvat savunmacı Vida'nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Brezilyalı yıldız Teixeira ise Borussia Dortmund karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Domagoj Vida'nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespit edilmiş, aynı müsabakada oyuna devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Alex Teixeira'nın yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptanmıştır.



Vida ile Teixeira'nın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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