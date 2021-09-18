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BEŞİKTAŞ

Antalyaspor Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'ın dikkat çeken görüntüsü! Sakatlıklar sonrası...

Sergen Yalçın’ın dikkat çeken görüntüsü! Sakatlıklar sonrası...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin 22. dakikasında Necip Uysal ve 37'de Mehmet Topal'ın sakatlığı sonrasında siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın, saha kenarındaki düşünceli tavrı dikkat çekti. İşte o anlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Antalyaspor'la karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta 22. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Necip Uysal'ın ardından 37. dakikada bu kez Mehmet Topal'ın da sakatlanması sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın saha kenarında yardımcılarıyla durum analizi yaptı.

Tecrübeli teknik adamın sakatlıklar yüzünden düşünceli olduğu dikkat çekti.

İşte o görüntü:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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